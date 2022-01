Maleri af 30 kvindelige politikere rejser spørgsmålet: Hædrer vi de rigtige?

Politisk slagside, manglende offentlig debat og udeladelsessynder. Udvælgelsen af 30 prominente kvindelige politikere, der skal hædres med et stort maleri på Christiansborg, er blevet genstand for en bredspektret diskussion

Kriteriet må være, at de har været markante

Tim Knudsen, professor emeritus i statskundskab og forfatter til et fembindsværk om de danske statsministre

Det er håbløst at ramme noget, hvor alle er tilfredse, men der er en del andre kvindelige politikere, som i mine øjne lige så godt kunne være blevet udvalgt. Man kunne overveje Britta Schall Holberg og Birthe Rønn Hornbech fra Venstre, De Konservatives Hanne Budtz og Lis Møller, Socialdemokraternes Edel Saunte eller SF’s Gunhild Due. Andre bud er Line Barfod fra Enhedslisten og Kirsten Jacobsen fra Fremskridtspartiet.

Inge Krogh fra Kristeligt Folkeparti kunne da absolut også være en, man overvejede. Hun var jo ikke bare et anonymt folketingsmedlem, men var markant, blandt andet i abortdebatten, og mange, der er oppe i årene, vil huske hende.

Det er lidt svært at sige, om eksempelvis SF'eren Ebba Stranges forsvar for at fjerne den seksuelle lavalder er diskvalificerende. Jeg synes, at kriterierne i et pluralistisk demokrati må være, at de har været markante. Vi skal ikke anlægge en bestemt værdivinkel og sige, at der er holdninger, som der ikke kan være plads til. Jeg forstår udmærket, at Ebba Strange er kommet med, for hun spillede en hovedrolle i sit parti i en længere periode. Man skal vurdere deres væsentlighed, og hvor meget de fyldte.

Til gengæld kan det godt være, at der overordnet set er en bias i at tillægge kvinder fra De Radikale for meget betydning, men jeg synes, at der er gjort et behjertet forsøg på at få kvinder med fra alle lejre.

Jeg savner det internationale perspektiv

Drude Dahlerup, professor emerita i statskundskab ved Stockholm Universitet

Jeg var lidt skeptisk, da det var Bo Lidegaard, som fik jobbet, fordi det ikke er kvindernes historie, der er hans speciale. Men jeg synes, at udvalget har gjort et godt stykke arbejde.

Balancen mellem politikere fra højre og venstre synes jeg er endt udmærket, da der har været flere venstreorienterede kvinder i politik end borgerlige.

Uden at tage stilling til, hvem der i så fald skulle erstattes, savner jeg dog nogle på listen. Jeg savner Socialdemokratiets Helle Degn, der er en af dem, som har kæmpet allermest for at sætte ligestillingspolitikken på dagsordenen.

Desuden savner jeg det internationale perspektiv. Henni Forchhammer var medlem af den danske delegation til Folkeforbundet. Også Anna Westergaard var meget aktiv i Folkeforbundet og mangeårigt medlem af Landstinget. Der er kun to landstingskvinder på listen. Hun var modstander af særbeskyttelse af kvinder på arbejdsmarkedet, fordi det ville forringe kvindernes chance. Jeg savner også Bodil Begtrup, der arbejdede hårdt for, at FN skulle have en kvindekommission, og hun blev også den første formand for den.

Man kunne også overveje at have Inge Krogh med på listen, men der er kun få pladser, og Kristeligt Folkeparti – nu Kristendemokraterne – er et meget lille parti.

Jeg har kun ét kriterium for at udelukke politikere fra maleriet, og det er, at man ikke kan være dømt. Selvom Inger Støjberg har været en markant politiker i mange år, diskvalificerer hendes nylige dom ved Rigsretten hende, mener jeg.

Svært at vurdere nutidige politikeres betydning

Michael Böss, dr.phil og lektor emeritus i historie

Jeg er principielt positivt indstillet over for et maleri, der viser, at kvinder også har spillet en rolle i dansk politik, men listen virker meget politisk, når der er en overvægt af kvinder fra Socialdemokratiet og venstrefløjen. Udvalget har haft for dårligt øje for borgerlige kvinder. Man kunne med fordel have medtaget skikkelser som De Konservatives Lis Møller og Venstres Britta Schall Holberg, der var kendetegnet ved både selvstændige meninger og initiativer.

Jeg er også betænkelig ved, at man som historiker tager helt nye navne med, for vi ved dybest set ikke, hvordan deres eftermæle bliver. Man skal omgås nutiden med forsigtighed, og man skal have politikerne på afstand for at vurdere deres betydning. Jeg mener personligt, at Mette Frederiksen er en fremragende statsminister, men det er uklart, hvor hun vil stå i det længere perspektiv. Vi ved ikke engang, om hun bliver genvalgt.

I forhold til udvælgelsen ville det have været bedre, hvis man fik debatten, inden historikerne kom med deres ultimative liste. Der skulle have været en offentligt debat inden afgørelsen, som det var tilfældet med Bertel Haarders “Danmarkskanon” om danske værdier. Post festum-debatter er ikke så gavnlige. De sætter ikke gang i de fælles overvejelser, som er rigtig vigtige for et samfund som vores.

Alle 30 kvinder har fortjent at være på maleriet

Elisabeth Møller Jensen, tidligere direktør i Kvinfo

Maleriet er en god idé, der kommer på det helt rigtige tidspunkt. Her nogle år efter MeToo-bevægelsen begyndte, er der en masse, som kan lade sig gøre, som ikke kunne lade sig gøre for bare få år siden. Vi har fået en ny samtykkelov, vi får øremærket barsel til fædre, og jeg synes, det er fantastisk, at billedet bliver en del af den bølge, som er i gang. Der skal derfor lyde en stor tak til Folketingets Præsidium.

Jeg kunne godt tænke mig endnu flere malerier, som kan vises til de skoleelever, der besøger Christiansborg. Jeg kunne eksempelvis godt tænke mig et billede, som viser alle de kvinder, der blev valgt ind mellem 1918 og frem til 1960’erne, hvor kun 10 procent var kvinder. På det netop annoncerede maleri forsvinder historien om, hvor lang tid det egentlig tog at opnå en mere ligelig kønsfordeling. Med de nuværende cirka 40 procent kvinder i Folketinget er vi endnu ikke helt i mål.

Andre må vurdere, om der er politisk slagside i valget af de 30 kvinder. Jeg synes, at alle dem, som er valgt til maleriet, har fortjent at være der. Ingen af dem skulle være udeladt.

Det havde dog klædt billedet, hvis Jytte Andersen (S) var med, fordi hun var den første ligestillingsminister. Historien om repræsentation af kvinder i Folketinget er ikke blot en historie om kvinder i politik, men også en historie om kvindebevægelsens betydning.