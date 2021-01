Målet er at teste alle for ny britisk mutation af coronavirus

Der skal være langt bedre smitteopsporing af dem, der er smittet med ny britisk variant, som er mere smitsom.

Det er i dag et fåtal af personer, der testes positiv for coronavirus, som også bliver undersøgt for, om det er den nye langt mere smitsomme britiske variant, de er smittet med.

Derfor er målet, at det skal være alle, der testes positive for corona, som også bliver testet for den nye variant, hvor der ikke er beviser for, at den fører til et mere alvorligt sygdomsforløb.

- Danmark er i forvejen et af de lande, der sekventerer mest, og det er godt, men ambitionen er, at vi skal højere op.

- Derfor er målet, at vi kan sekventere alle positive prøver i Danmark, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag.

Sekventering er et begreb, der dækker over en undersøgelse af de positive prøver.

- Det er en undersøgelse af de positive prøver, der er lavet, så det kan identificeres, om de mennesker, der bliver syge med corona i Danmark, bliver det med den engelske mutation og i fremtiden yderligere mutationer, siger Mette Frederiksen.

Den nye britiske virus kaldes cluster B117 og er for alvor nået til Danmark. Ifølge Statens Serum Institut forventes den nye variant at blive den dominerende virusvariant i midten af februar, fordi den er langt mere smitsom.

Statsministeren uddyber, at regeringen gerne vil have hjælp fra det private erhvervsliv.

- Det her er fra vores side en invitation til det private erhvervsliv til et øget samarbejde på det her område, siger hun.

Der går i dag flere uger fra, at en person konstateres smittet med coronavirus, til myndighederne ved, om det er den nye variant.

Den nye britiske variant er langt mere smitsom, slår Statens Serum Institut fast.

- Det er cirka en fordobling per uge. Det er et stort problem, det svarer til en øget smitsomhed på 70 procent, det ser ud til, at den her variant er mere smitsom.

- Vi arbejder på bedre smitteopsporing rettet mod dem, der bærer denne variant, siger Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut.

