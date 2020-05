Måling: Der er ikke flertal i befolkningen for at genåbne grænserne

56 procent er uenige i, at regeringen skal fjerne alle restriktioner for indrejse til Danmark, viser måling.

Der er ikke flertal i befolkningen for at slå dørene helt op for indrejse over de danske grænser.

Det viser en ny måling fra Voxmeter, som baserer sig på svar fra 1027 repræsentativt udvalgte personer.

På grund af udbruddet af coronavirus lukkede Danmark 14. marts grænserne for al anden trafik end transport af varer og for individer uden et såkaldt anerkendelsesværdigt indrejseformål.

56 procent svarer, at de er uenige eller helt uenige i, at regeringen skal fjerne alle restriktioner for indrejse i landet.

Omvendt vil 20,3 procent gerne have fjernet alle restriktioner, mens 19,5 procent hverken erklærer sig enige eller uenige.

Meningsmålingen kommer, netop som Folketingets partiledere skal til at indlede forhandlinger om en yderligere genåbning af samfundet.

I den forbindelse har et flertal af partierne presset på for, at den danske grænse skal åbnes igen. Partierne er dog ikke enige om, i hvilken grad grænserne bør åbnes.

På spørgsmålet om, hvorvidt Danmark igen bør tillade indrejse over landjord - men fortsat opretholde restriktioner på indrejse med fly - er holdningen også overvejende imod.

49,2 procent er uenige i forslaget, mens 20,7 procent er enige. 23,7 procent svarer hverken eller.

Specifikt adspurgt om forslaget om at åbne for indrejse fra Tyskland, men ikke fra Sverige, er stemningen en anelse mere positiv.

35,2 procent er for idéen, mens 41,1 procent er imod. 20,4 procent svarer hverken for eller imod.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har lovet, at regeringen senest 1. juni vil melde ud om grænsespørgsmålet.

I en ny rapport påpeger Statens Serum Institut onsdag, at en åbning af grænserne kan medføre, at smittede personer vil rejse ind i landet og derved kunne starte nye smittekæder.

Det kan få betydning for smittetrykket i Danmark.

/ritzau/