Malkeko sætter rekord med 207.000 liter mælk: Dyr kan overleve meget, men det er ikke det samme, som at de har det godt

Danmark har den højeste produktion af mælk per ko i EU. Nu er endnu en rekord fejret, fordi en malkeko på Mors har ydet 207.000 liter mælk i sit liv. Inger Anneberg, seniorrådgiver på institut for husdyr- og veterinærvidenskab, svarer på, om det er flot, eller om vi gået for langt