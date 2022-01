Malte blev udsat for identitetstyveri - nu kommer lovændring

I dag er det ikke strafbart at oprette en profil på et socialt medie og udgive sig for at være en anden, hvis identitetstyveriet ikke bliver brugt til at begå kriminalitet med.

Men fremover vil det formentligt kunne straffes med bøde eller fængsel i op til seks måneder.

Torsdag førstebehandler Folketinget et lovforslag, som skal kriminalisere identitetstyveri. Det udspringer af en aftale mellem regeringen og dens støttepartier fra sidste år.

SF satte oprindeligt gang i diskussionen om at ændre straffeloven med et beslutningsforslag.

- I dag er det jo ikke strafbart at tage andre menneskers identitet, og det er jo et kæmpe problem for de mennesker, som bliver udsat for det her, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen.

- Nogle gange har de svært ved at få hjælp til det og få det stoppet, fordi der ikke er regler, der forhindrer det.

De seneste år har medier beskrevet en række sager, hvor almindelige mennesker har oplevet, at deres identitet på de sociale medier er blevet stjålet og misbrugt.

Blandt andet er der sagen om Malte Prehn, som i årevis oplevede at få stjålet sine profilbilleder, mens en anden udgav sig for at være ham og havde korrespondancer med mange forskellige piger.

Det er beskrevet i DR3-dokumentarserien "100 falske forelskelser".

Det var netop den sag, som fik SF til at reagere, for da Malthe Prehn kontaktede politiet, var der ingen hjælp at hente.

Det skyldes, at der hverken var tale om seksuelle krænkelser, misbrug af cpr-nummer eller økonomisk kriminalitet.

Karina Lorentzen erkender, at det kan være svært at efterforske i sager om identitetstyveri på nettet.

- Men første skridt er en retlig beskyttelse af ofrene, og at politiet går ind i de her sager, siger hun.

/ritzau/