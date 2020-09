Landet over tilbyder frivilligt drevne familieklubber et fællesskab til primært sårbare børnefamilier, der savner relationer og overskud i hverdagen. Forsker kalder de foreløbige resultater for ”meget lovende”. Kristeligt Dagblad var med, da en nyopstartet familieklub mødtes for første gang i Haderslev