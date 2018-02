Vidne om tidligere frikirkepræst: "Man siger ikke nej til en Guds mand"

En overgrebstiltalt tidligere frikirkepræst blev af menigheden anset for at have en særlig kontakt til Gud, sagde vidner ved retsmøde torsdag. Man frygtede guddommelige konsekvenser, hvis man sagde nej til den tiltaltes tilnærmelser, lød det

Det var en form for manipulation, der tillod en tidligere frikirkepræst at styre en kvinde sidst i 20’erne i en nu lukket kirke i Silkeborg. Det fremgik af hendes vidneudsagn torsdag i Retten i Viborg. Hun husker især en episode fra 2010, hvor hun var alene med den nu 30-årige mand, der er tiltalt for at have krænket otte børn og unge seksuelt gennem en årrække.

”Vi havde et møde i forbindelse med noget lederskabstræning, hvor han spurgte mig, hvad min værste frygt var. Jeg sagde noget om slanger i et bur. Men det var ikke konkret nok, sagde han. Han troede i stedet, at min frygt drejede sig om at være nøgen, og jeg kunne så bekræfte, at det da ikke var noget, jeg lige havde lyst til,” sagde kvinden, der er gift med en af de otte personer, den tidligere frikirkepræst er tiltalt for at have krænket. Hun er ikke selv en af sagens forurettede.