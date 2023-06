Mand er død under beskæring af et træ i Havndal

En mand er omkommet i forbindelse med beskæring af et træ, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Det er sket på en adresse i Havndal nordøst for Randers.

- I forbindelse med beskæring af et træ er en mand på tragisk vis afgået ved døden i Havndal.

- Indsatsleder politi, ambulance, lægebil og redningshelikopter fremme, skriver politiet lørdag kort efter klokken 18.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet oplyser til TV 2 Østjylland, at man er i gang med at få underrettet de pårørende.

- Der er en massiv udrykning på stedet, og Havndal er en lille by, så vi melder ulykken ud nu for at berolige lokalsamfundet, siger vagtchef René Ludvig til TV 2 Østjylland.

/ritzau/