Mand heilede og råbte “død til jøderne” foran synagogen i København. Men han slipper for straf

Der var rigeligt med intime detaljer, da pornostjernen Stormy Daniels gav sin vidneforklaring i sagen om tys-tys-penge mod Donald Trump i går aftes dansk tid. Faktisk så mange detaljer, at dommeren måtte stoppe Daniels undervejs.

Og det var et “forbavsende” historisk øjeblik, da hun gav sin forklaring, skriver The New York Times. Ikke blot på grund af de farverige beskrivelser af den tidligere præsidents sexliv, men fordi hendes forklaring kan få en stor betydning for Trump chancer for at blive valgt som præsident til efteråret. Hvorfor kan du læse her.

Stormy Daniels afgav sin vidneforklaring i retten på Manhatten i New York i går aftes dansk tid. Foto: Seth Wenig/AP/Ritzau Scanpix

Styrelse lægger loft på diabetesmedicin

Svindel med og videresalg af den eftertragtede diabetesmedicin Ozempic skal stoppes. Derfor vil Lægemiddelstyrelsen på sundhedsminister Sophie Løhdes (V) foranledning nu begrænse, hvor meget tilskudsmedicin en borger kan gå ned og hente på apoteket. Det skriver Jyllands-Posten.

Fremover skal det kun være tilladt at udlevere et års forbrug af diabetesmedicinen til en borger. Tidligere har der været et eksempel på en borger, der i løbet af 11 måneder fik udleveret medicin til 27 års forbrug, og det skal “vi på ingen måde acceptere”, siger Sophie Løhde til avisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mand slipper for straf efter nazihilsen foran synagoge

“Død til jøderne”. Sådan lød det, da en 59-årig mand tilbage i 2020 heilede foran synagogen i Krystalgade i København. Han blev efterfølgende tiltalt for at have begået en hadforbrydelse, som kan udløse en straf på op mod to års fængsel.

Sagen trak ud på grund af sygdom og lang sagsbehandlingstid ved domstolen. Men i Københavns Byret er han nu blevet dømt skyldig for at overtræde straffelovens paragraf 266b. Han blev dog fundet straffri, fordi sagen havde trukket ud i så lang tid. Det skriver B.T.

Kristi Himmelfart er den nye store konfirmationsdag

Store bededag gik under navnet “store konfirmationsdag”. Men den er som bekendt sløjfet, og det betyder, at antallet af kirker med konfirmationer på bededagen er faldet med 100 ifølge Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Det giver plads til en anden helligdag.

Flere kirker har nemlig rykket konfirmationer til i morgen, Kristi himmelfartsdag. Og spørger man en af landets biskopper Elof Westergaard, skal folkekirken gøre, hvad den kan for at understrege vigtigheden af netop helligdagen, som fejres i morgen — den skal ikke kun være for en “sekterisk lille kirkemenighed”, fortæller han i dagens avis.

“Hajmysteriet” er opklaret

Hvordan var den dog havnet på en cykelsti i Ringkøbing? Da Jacky Præst Andersen morgendøsig cyklede på arbejde i sidste uge, stødte han på et særsyn: En halvanden meter lang haj lå død på cykelstien. Der gik ikke længe, før mysteriet om hajen turnerede i de danske medier.

Men “hajmysteriet” er nu opklaret, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i et opslag på Facebook. Som en spøg havde en mand lagt den døde haj på cykelstien, men spøgen er ikke gratis. Manden vil få en bøde, skriver politiet, som runder opslaget af med “haj haj”.