Mand kommet lettere til skade efter eksplosion på skib

En mand er lettere tilskadekommet efter en eksplosion på et skib i Nykøbing Mors lørdag eftermiddag.

Det skriver TV Midtvest.

Eksplosionen er muligvis opstået i forbindelse med, at manden rensede en brændstoftank.

- Vi hælder til, at han har været i gang med at rense tanken, og så har der været dampe, som der på en eller anden måde er gået ild i. Men alt det her skal undersøges nærmere, siger vagtchef for Midt- og Vestjyllands Politi Anders Bøje Hansen til TV Midtvest.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han oplyser desuden, at manden har fået brandsår og diverse skader efter eksplosionen, og at han nu er bragt til Thisted Sygehus til tjek.

Brandvæsnet og politiet modtog anmeldelsen klokken 14:15. Også en ambulance var til stede på havnen.

En sommerhusejer har til mediet fortalt, at han hørte et "gigantisk brag", hvorefter flere stimlede sammen for at se, hvad der var sket.

/ritzau/