Mand med mæslinger landet i Københavns Lufthavn

En dansker, der mandag landede i Københavns Lufthavn, var smittet med mæslinger og kan muligvis have smittet andre i lufthavnen.

Det oplyser Statens Serum Institut.

Manden ankom mandag cirka klokken 8.30 til lufthavnen efter en ferie til Filippinerne, og cirka en time senere forlod han lufthavnen og tog en taxa direkte på sygehuset.

Mæslinger er en yderst smitsom sygdom, og den viser sig ved feber, forkølelse og overfølsomhed over for lys. Efter tre-fire dage ses et udslæt, som begynder i ansigtet og bevæger sig ned over kroppen. De fleste kommer sig helt og vil ikke have men efter infektionen.

Ifølge Statens Serum Institut var mæslinger tidligere en meget hyppig børnesygdom i Danmark med tusinder af tilfælde om året, men efter at MFR-vaccinen blev indført i 1987, faldt antallet drastisk.

Sidste år var der således kun fire bekræftede tilfælde af sygdommen.

/ritzau/