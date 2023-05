Mandag er årets første officielle sommerdag

Mandag blev årets første metrologiske sommerdag.

Det skriver DMI i et opslag på Twitter.

I meteorologien skal temperaturen over 25 grader, for at man kan betegne det som en sommerdag. Og mellem klokken 15 og 16 blev der altså målt 25,1 grad ved målestation Landbohøjskolen på Frederiksberg, skriver DMI.

Årets første sommerdag er dermed faldet senere, end den har gjort de to seneste år.

Således blev første sommerdag i 2021 målt den 10. maj, hvor der blev målt temperaturer op til 26,2 grader. I 2022 var første sommerdag den 18. maj med temperaturer op til 25,9 grader.

/ritzau/