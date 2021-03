Mandag kan Ishøjs børn tage i skole igen

Epidemikommissionen har vurderet, at det er sikkert for skolebørn at vende tilbage til undervisningen i Ishøj.

Skolerne i Ishøj Kommune kan fra mandag åbne på lige fod med skolerne i resten af Region Hovedstaden.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Genåbningen betyder blandt andet, at elever i grundskolen fra 0. til 4. klasse igen kan komme i skole.

Det sker, fordi Epidemikommissionen på baggrund af de nyeste data fra kommunen har vurderet, at det er sikkert at sende børnene tilbage.

- Epidemikommissionens vurdering er, at der nu er grundlag for at ophæve restriktionerne, da det er vurderingen, at skolebørnene ikke i betydeligt omfang er årsag til smittespredningen i Ishøj Kommune, står der i pressemeddelelsen.

Desuden er der andre grupper af elever, der kan vende tilbage i skole i kommunen.

Elever i 5. til 8. klasse og ikke-afgangselever kan fra mandag møde til udendørs undervisning én dag om ugen.

/ritzau/