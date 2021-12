Mandag morgen er mere end 40.000 i vaccinekø

Fra mandag kan personer over 40 år få tredje stik, hvis det er fire en halv måned efter stik nummer to.

Mandag morgen kort efter klokken 7 er der mere end 40.000 personer i kø til vacciner.dk.

Den estimerende ventetid for at komme ind på siden, hvor man kan bestille tid til vaccination, er 44 minutter.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, oplyste søndag, at personer over 40 år fra mandag kan få tredje stik fire en halv måned, efter at de har fået andet stik.

Hidtil har man skullet vente fem en halv måned for at få tredje stik.

Brostrøm begrundede fremrykningen af revaccination med den nye variant Omikron og den stigende smitte, der har været i samfundet de seneste uger.

Søndag var der i alt 1.201.464 borgere i Danmark, der var blevet revaccineret. Det svarer til 20,5 procent af befolkningen.

Den aldersgruppe, der fra mandag kan blive vaccineret med tredje stik, stod oprindeligt til først at kunne blive vaccineret i januar og februar.

Det primære formål med at give aldersgruppen det tredje stik nu er ifølge Søren Brostrøm at beskytte mod alvorlig sygdom.

Årsagen til at fremrykningen gælder for 40 år og opefter, er, at det er her risikoen for alvorlige forløb med covid-19 stiger med alderen. Særligt fra 40-50-års alderen.

Søren Brostrøm sagde allerede søndag, at man skulle væbne sig med tålmodighed, fordi der kan være lange ventetider og køer på vacciner.dk.

Desuden kunne man også forvente lange køer hos de vaccinationssteder, hvor man ikke behøver at bestille tid.

Sundhedsstyrelsen holder sammen med Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) en pressebriefing om revaccination mandag klokken 9.30.

/ritzau/