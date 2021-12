Mandeforsker om metoo: "Det kan være socialt selvmord at sætte sig op mod den her kultur"

Sidste mandag blev dokumentaren "Sexisme bag skærmen" frigivet. Og siden da er sexisme, krænkelser, vold og magtmisbrug på TV2 blevet diskuteret heftigt i medierne. Efter otte dages tavshed er Michael Dyrby, ansvarshavende chefredaktør på B.T og forhenværende nyhedschef og nyhedsdirektør på TV2, stået frem og indrømmet, at han har krænket, haft upassende forhold til ansatte og været magtfuldkommen. Når mænd begår seksuelle krænkelser, kan det være en måde at blive hædret af andre mænd på, forklarer lektor i mandeforskning, Kenneth Reinicke, der har beskæftiget sig med mænds rolle i MeToo-sager.

Hvorfor er den her sag interessant?

Den siger både noget om en meget seksualiseret arbejdskultur, men også hvordan Danmark var før, og at MeToo har givet seksuel chikane en helt anden samfundsmæssig status. Sagen rejser igen spørgsmålet om, hvorvidt MeToo handler om at fjerne mænd eller om at forbedre mænd. Hvornår bør man fokusere på forsoningen, tilgivelsen og forbedringen, og hvornår skal man betale for fortidens synder? De ting udelukker selvfølgelig ikke hinanden, men MeToo havde ikke haft samme gennemslagskraft, hvis ikke der var røget nogle hoveder.

Når man i så mange år har tænkt, at det her var en acceptabel opførsel, kan en undskyldning nu så godt være oprigtig?

Metoo har været et 'wake-up call' for mange mænd. Man kan jo godt forbedre sig, lære noget og forandre sig. Men nogle har måske også tænkt, at "hvis bare ikke vores arbejdsplads kommer frem, så går det nok". Når man har været chef og også selv har udøvet en krænkende adfærd, så er det jo endnu værre end bare at have lukket øjnene. Michael Dyrby står frem og indrømmer de her ting, og det virker som om, han bliver på BT. Det er en af de første gange, efter anden bølge af Metoo, hvor en meget anklaget person indrømmer og det tilsyneladende alligevel ikke får nogen konsekvenser.

Hvordan opstår et krænkende miljø som det, man har haft på TV2?

Det er et miljø, som på mange måder fremstår energisk og dynamisk, men hvor man ikke får sagt fra. Det kan også være svært at definere, hvornår det er et kulturelt acceptabelt fænomen, og hvornår det er en krænkelse. Mange mænd udøver den her opførsel for at andre mænd skal se det og for at de kan blive fejret og hædret og få status, fordi de er "sjove" og grove. Det er et legitimeringsapparat, der hele tiden har været der. Det virker som en ekstrem og grænseløs kultur, hvor man ikke på nogen måde har haft et fokus på, at der kan være nogen negative aspekter af kulturen. Når ledelsen ikke har sanktioneret, så er det sindssygt svært at ødelægge stemningen. Og hvis ingen opponerer mod det, og der generelt i samfundet ikke er fokus på de her problemstillinger, har ledelsen nok tænkt, at det var indenfor skiven, og at der bare var en frisk stemning her. Og det er der selvfølgelig nogle, der har betalt en pris for, men de har gået stille med dørene.

Hvorfor siger mænd ikke fra i de her krænkende miljøer?

Det kan nærmest være socialt selvmord at sætte sig op mod den her kultur. Og så kan det for nogle i rene mandefællesskaber være enormt morsomt med en grov, sexistisk tone. Hvis det gøres på en sjov måde, er det meget svært at opponere mod. Det handler meget om en frygt og holden-tilbage mekanisme, hvor man tænker, "hvis jeg opponerer, så bliver jeg det næste mål". Det er også derfor, at det er så komplekst et kulturelt fænomen, det handler ikke bare om, at det er nogle onde mennesker.

Hvorfor er du interesseret i mandeforskning?

Der har på mange måder været en blindhed over for, hvor vigtigt det er, at der bliver sat fokus på mænd som socialt køn, hvis vi skal løse tidens ligestillingsspørgsmål. Mænd har i lange perioder været et usynligt og beskyttet køn, og nu er vi blevet hevet lidt ud af den privilegerede usynlighed. Det er vigtigt at finde en balance mellem at fokusere på de områder, hvor mænd har privilegier – altså at mænd har kunnet udøve seksuel chikane og vold, uden at det blev problematiseret, – men også at fokusere på de områder, hvor mænd betaler en høj pri, – de lever ikke ligeså længe, mænd har svære ved at være arbejdsløs og være skilt og sidder mere i fængsel. Jeg er interesseret i de problemer, mænd både skaber for andre og for sig selv.