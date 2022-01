Manden som overhældte Anders Fogh med maling undskylder

Aktivisten, som overhældte tidligere statsminister Anders Fogh (V) med maling, undskylder for at skræmme ham.

I 2003 blev daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) overhældt med rød maling i protest mod Irak-krigen.

Nu undskylder den ene af de to aktivister, Lars Grenaa, som stod bag aktionen. Det sker i podcasten "I stolen hos Henri", skriver B.T.

Lars Grenaa gennemførte aktionen sammen med Rune Eltard-Sørensen, der ligesom han selv var en del af græsrodsbevægelsen Globale Rødder.

I podcasten beskriver Lars Grenaa, hvordan han indkøbte malingen, hældte den på juiceflasker og fik adgang til Folketinget under påskud af at have en aftale med daværende medlem af Enhedslisten Pernille Rosenkrantz-Theil.

Den politiske aktion fandt sted den 18. marts 2003 og skete umiddelbart efter, at den tidligere statsminister havde forladt et møde i Udenrigspolitisk Nævn.

Under aktionen, som var en protest imod Irak-krigen, blev både Anders Fogh Rasmussen og daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K) overhældt med rød maling, mens Lars Grenaa råbte "Du har blod på hænderne".

Efterfølgende blev Lars Grenaa idømt tre måneders fængsel, mens Rune Eltard-Sørensen blev idømt fire måneders fængsel i Københavns Byret. Forskellen skyldes, at Rune Eltard-Sørensen ved en anden lejlighed angreb den daværende borgmester i Farum Peter Brixtofte.

Derudover blev de begge pålagt at betale en større erstatning og sagens omkostninger.

Men Lars Grenaa fortryder ikke selve aktionen, men fortæller i podcasten, at han gerne vil undskylde til Anders Fogh Rasmussen for at skræmme ham.

- Hej, Anders. Undskyld for, at det gik ud over dig. Det var ikke dig personligt, som det her handlede om. Jeg er ked af, hvis du blev bange. Det var ikke meningen at skræmme dig, siger Lars Grenaa og fortsætter:

- Men jeg kommer ikke til at sige undskyld for, hvad jeg gjorde. Den dag, du siger undskyld for Irak-krigen og din medvirken i den, så vil du få en undskyldning fra mig. Men ikke før, siger han.

Ifølge B.T. har det ikke været muligt at få en kommentar fra Anders Fogh Rasmussen om undskyldningen fra Lars Grenaa.

