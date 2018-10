For mange børn og unge oplever stadig tvang i psykiatrien

Sundhedsstyrelsen finder fortsat brugen af tvang mod børn og unge i psykiatrien for bekymrende.

Der er stadig for mange børn og unge i psykiatrien, som bliver udsat for tvang.

Sådan lyder den nedslående melding i en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Ifølge rapporten er udviklingen i brugen af tvang over for børn og unge siden 2015 stagneret, og Sundhedsstyrelsen finder det bekymrende.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det er svært, og at regionerne er i gang med at arbejde på at nedbringe tvang blandt børn og unge. Og der er ingen tvivl om, at det bekymrer os, at det ikke går hurtigere.

- Det er noget, som vi vil drøfte med regionerne i den kommende tid, for vi ved, at regionerne gerne vil nå målsætningen på det her område, siger Kirsten Hansen, sektionsleder i Sundhedsstyrelsens Center for Planlægning.

Ifølge rapporten er der siden 2015 sket en stigning i tvangsindlæggelse af børn og unge under 18 år. Samtidig er der sket et fald i tvangstilbageholdelserne.

- Tvang hos børn og unge er meget alvorligt - uanset hvilken form for tvang, det er. Selvfølgelig er der forskel på tvangsformen. Men uanset bør tvang undgås hos børn og unge, siger Kirsten Hansen.

I 2015-2016 oplevede 325 børn og unge tvang i psykiatrien, det følgende år var antallet 362 og i 2017-2018 var det 317. Der er derfor ifølge styrelsen ikke sket en betydelig udvikling på området.

I 2014 vedtog Folketinget et mål om markant mindre tvang i psykiatrien frem mod 2020.

I juni konstaterede Sundhedsstyrelsen, at målet ikke kan nås. Og den nedslående melding gentages i den nye rapport.

- Det er som nævnt Sundhedsstyrelsens vurdering, at partnerskabsaftalens målsætning om reduktion af tvang bliver vanskelig at nå inden 2020, skriver styrelsen.

For selv om brugen af bæltefikseringer er bragt ned, er brugen af fastholdelser og akut beroligende medicin samtidig steget i flere regioner. Og den udvikling udtrykker Sundhedsstyrelsen ligeledes bekymring over.

/ritzau/