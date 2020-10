Mange børn har svær sygdom alt for tæt på

* I Danmark vokser op mod 310.000 børn i alderen 0-18 år op i familier, hvor enten mor eller far har en psykisk sygdom eller et misbrug.

* Det svarer til omkring hvert fjerde barn i denne aldersgruppe.

* Op mod 70 procent af dem får ingen hjælp.

* Over halvdelen af forældrene mener selv, at deres psykiske sygdom har konsekvenser for barnet. Hver femte forælder taler ikke med nogen om, at én i familien lider af en psykisk sygdom.

* Hvert år oplever cirka 22.000 danske teenagere, at deres mor eller far rammes af alvorlig fysisk sygdom.

Kilde: Psykiatrifonden

/ritzau/