Mange danskere har forladt Ukraine - flere kan være på vej ud

Danske myndigheder har kendskab til omkring 100 danskere, der fortsat er tilbage i Ukraine, mens næsten 240 danskere er rejst ud af landet eller har afmeldt sig den såkaldte danskerliste.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice tirsdag eftermiddag, i forbindelse med den aktuelle konflikt om Ukraine fortsat udvikler sig.

Udenrigsministeriets danskerliste består af danske statsborgere samt personer med lovligt ophold i Danmark.

Ifølge ministeriet har cirka en femtedel af de tilbageværende danskere på listen meddelt, at de er på vej til at forlade Ukraine "i den nærmeste fremtid".

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er ifølge ministeriet tale om et øjebliksbillede, som ændrer sig løbende.

Desuden skal man selv tilmelde sig listen for et land, og det er frivilligt, om man vil være på listen. Derfor kan der ifølge ministeriet være et mørketal, i forhold til hvor mange danskere der reelt opholder sig i Ukraine.

Udenrigsministeriet har siden 11. februar opfordret danskere i Ukraine til at forlade landet på grund af en igangværende konflikt, hvor Rusland har opmarcheret over 100.000 soldater langs Ukraines grænse og i Hviderusland.

Opfordringen blev gentaget af ministeriet lørdag:

- Sikkerhedssituationen er yderst anspændt. Vi gentager derfor opfordringen til, at alle danskere, der befinder sig i landet, bør rejse ud omgående.

- Hvis du fortsat vælger at blive i Ukraine, er det på eget ansvar, og vi kan hurtigt komme i en situation, hvor vi får svært ved at hjælpe dig.

- Der er risiko for, at mulighederne for udrejse med fly kan indskrænkes med meget kort varsel, ligesom adgangen til veje og grænseovergange kan komme under stort pres, lød beskeden fra de danske myndigheder.

Ministeriet forsøger også stadig at komme i kontakt med individuelle danskere, som befinder i Ukraine, med opfordring om udrejse.

Samtidig udsendes løbende beskeder med opdateringer om sikkerhedssituationen.

Situationen om Ukraine har udviklet sig de seneste uger, hvor vestlige lande frygter, at Rusland vil gå ind over de ukrainske grænser med militær magt.

Senest har det russiske parlament tirsdag stemt for at give præsident Vladimir Putin grønt lys til sende styrker til Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine.

Det sker, efter at Rusland har anerkendt de to selvudråbte republikker som selvstændige. Mandag meddelte Putin, at Rusland agter at sende "fredsbevarende" styrker til områderne.

/ritzau/