Mange danskere lader bilen stå på grund af corona

Mens coronavirusset har reduceret trafikken medmindre køretøjer, er der ingen ændringer for større køretøjer.

Coronasituationen ser ud til at have fået flere bilister til at lade bilen stå.

De seneste tal fra Vejdirektoratet viser, at antallet af personbiler og små varevogne på de danske motorveje er faldet med helt op til 45 procent.

Ifølge transportminister Benny Engelbrecht (S) viser det, at borgerne generelt følger regeringens anbefalinger.

- For at inddæmme smittefaren fra coronavirus er det nødvendigt, at vi alle så vidt muligt holder os hjemme og ikke foretager unødvendige ture ud af huset.

- Derfor vil jeg også gerne takke borgerne for at følge regeringens anbefalinger om at undgå rejser, der ikke er nødvendige, siger Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Mens antallet af mindre køretøjer er faldet på det seneste, så har trafikken med større køretøjer generelt været upåvirket.

Nogle dage er lastbiltrafikken faktisk steget med op til 13 procent, viser tallene fra Vejdirektoratet.

- Det er afgørende, at godstransporten kan komme frem på vejene med varer til butikkerne - særligt i disse dage, hvor store dele af samfundet ellers er lukket ned.

- Derfor vil jeg gerne både takke Vejdirektoratet for at sikre, at den nødvendige trafik kan komme frem, og godstransportørerne for at sikre en stabil strøm af varer til landets butikker, siger Benny Engelbrecht.

Gentagne gange har de danske myndigheder understreget, at der er nok mad til alle borgere, hvis man lader være med at hamstre i coronaperioden.

Til trods for det har en lang række danskere valgt at fylde indkøbskurven op med blandt andet toiletpapir, mælk og brød.

Hamstringen var særligt dominerende efter et pressemøde onsdag i sidste uge, hvor regeringen delvist lukkede landet ned.

Efter den indledende hamstring har meldingen fra supermarkederne været, at hamstringen er stoppet, men at danskerne til gengæld er begyndt at købe større ind.

/ritzau/