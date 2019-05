Mange danskere ringer til organisation om småfugleunger

Dyrenes Beskyttelses Vagttelefon modtog 2450 opkald om fugleunger i 2018. Nu gløder vagttelefonen igen.

Små solsorte-, blåmejse- og gråspurveunger, der opholder sig på jorden og ikke kan flyve, får bekymrede borgere til telefonerne.

De ringer til Dyrenes Beskyttelses vagttelefon, fordi de tror, at fugleungerne er i nød.

Faktisk tager småfugleungerne førstepladsen som den dyreunge, vagtcentralen modtager flest opkald om. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Men langt fra alle opkaldene er nødvendige. Det fortæller Michael Karlsen, der er zoolog hos Dyrenes Beskyttelse:

- I de fleste tilfælde har ungen slet ikke brug for hjælp. I omkring halvdelen af tilfældene er det en naturlig situation, den sidder i.

- Den største fare i den situation, er det menneske, der har opdaget den og er bekymret for den.

Sidste år udløste småfugleunger 2450 opkald fra bekymrede borgere, men det er ofte naturligt, at fugleunger befinder sig på jorden.

Carlsen fortæller, at fugle kan beordre deres unger ud af reden, hvis den for eksempel er blevet opdaget af et rovdyr.

- Det er en situation, som vi mennesker ikke forstår, fordi vi tror, at fugleunger skal blive i reden, indtil den er fuldt færdig og kan flyve.

- Men sådan er det ikke. Mange fugle vokser op på jorden og i buske, hvor de sidder og er lidt hjælpeløse, men bliver passet af forældrene.

/ritzau/