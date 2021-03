Mange dødsfald kan undgås når alle over 50 år er vaccineret

Otte ud af ti dødsfald kan undgås, når alle over 50 år er vaccineret, viser beregninger før forhandlinger.

Danmark kan undgå 81 procent af alle dødsfald, der er coronarelaterede, når alle over 50 år har fået tilbudt en vaccine.

Det fremgår af et notat fra Statens Serum Institut, som Ritzau er i besiddelse af.

Instituttet har leveret beregninger til Folketingets partier forud for forhandlinger i Statsministeriet om en langsigtet genåbningsplan.

De ventes at være afsluttet senest 23. marts, men der kan komme udmeldinger om mindre genåbninger før.

Hvis det antages, at 90 procent af befolkningen vaccineres, og at det forebygger død hos 90 procent af dem. Så svarer det til, at 81 procent af alle dødsfald kan forebygges.

Det fremgår af notatet.

I alt er 2381 er døde, mens de var smittet med covid-19 forårsaget af coronavirus.

Heraf var langt størstedelen 50 år eller ældre.

Det betyder, at 1918 dødsfald kunne være undgået, hvis vaccinerne havde været opfundet.

Grundet vaccineringen af den ældste del af befolkningen har der ikke været nogle coronatilfælde den seneste uge hos personer over 90 år.

Derudover er antallet af bekræftede tilfælde hos plejehjemsbeboere faldet markant. Faldet er fra 465 tilfælde i uge et til fem tilfælde i uge ni.

Samme udvikling ses også i dødsfald hos plejehjemsbeboere fra 81 dødsfald i uge et til ingen dødsfald i uge ni.

/ritzau/