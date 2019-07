For mange elbiler kan mørklægge villaveje

Store investeringer i elnettet er nødvendige, for at det kan være klar til elbilerne i 2030, lyder analyse.

Hvis for mange danskere anskaffer sig en elbil, kan elnettet risikere at bryde sammen, fordi elkablerne ikke kan klare den store belastning fra så mange elbiler, der oplader på én gang.

Sådan lyder advarslen fra direktør Lars Bonderup Bjørn fra energi- og forsyningsselskabet Ewii, der leverer el til 140.000 kunder.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Elbilerne vil medføre en voldsom ændring i belastningen af vores elnet. Det store problem er, hvis alle kommer hjem samtidig og sætter deres elbil til at lade op.

- Så hvis alle på en villavej får en elbil, vil elnettet bryde sammen, vurderer Lars Bonderup Bjørn, der ellers er fortaler for flere elbiler, til Jyllands-Posten.

Hos brancheorganisationen Dansk Energi er direktør Lars Aagaard enig.

- Hvis alle får en elbil, vil der være nogle steder, hvor elnettet ikke vil være stærkt nok.

- Det vil betyde, at man nogle steder kommer til at slukke for strømmen, siger Lars Aagaard til Jyllands-Posten.

En analyse fra Dansk Energi viser, at der skal investeres mellem 32 og 48 milliarder kroner i elnettet frem mod 2030 for at gøre det klar til elbilerne, afhængigt af hvordan man gør det.

Derfor opfordrer Lars Aagaard politikerne til hurtigst muligt at få lagt en strategi for, hvordan elnettet skal se ud.

Han understreger, at det ikke er elselskaberne, men politikerne, der skal beslutte, hvornår danskerne skal købe elbiler.

- Vi skal blot servicere dem og understøtte det system, som politikerne beslutter. Men det kræver nogle rammer, så vi ved, hvornår og hvordan vi skal investere, siger Lars Aagaard til Jyllands-Posten.

Hos Ewii vil man fra nytår indføre differentierede priser, så prisen på strøm uden afgifter mellem klokken 17 og 20 vil stige til det tre- eller firedobbelte.

/ritzau/