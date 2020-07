Mange færgeruter forlænger gratis tur for gående og cyklister

Ni færgeruter har valgt at beholde ordningen om gratis færgetur for cyklister og gående i august og september.

De seneste uger har det været ganske populært for danskerne at gøre brug af de 53 færgeruter, som er gratis i hele juli for cyklister og gående. De gratis færger er en del af Folketingets sommerpakke, der skal hjælpe økonomien i gang efter coronakrisen.

Og nu vælger en række af færgeruterne at forlænge ordningen til august og september.

Det skriver DR Nyheder, som efter en rundringning har kendskab til ni færgeruter.

Det drejer sig om Tunøfærgen, Ærøfærgen, Samsøfærgen, færgen til Femø, Fejø og Askø, Bjørnøfærgen, Orøfærgen, Venøfærgen, Baagøfærgen og Strynøfærgen.

Carsten Kruse, der er direktør for Samsø Rederi, der står for færgeruten mellem Samsø og Hou i Jylland, fortæller til DR Nyheder, at man står med det højeste passagertal nogensinde.

- Det har været massivt. Vi har fire-femdoblet antallet af gående og cyklister i forhold til normalt. Vi har 1000 cyklister om dagen i denne tid. Normalt har vi 4000 i hele juli, siger han til DR Nyheder.

Tiltaget var i første omgang en del af Folketingets sommerpakke. Den indeholder en række initiativer for 700 millioner kroner, der skal hjælpe samfundet efter coronakrisen.

Færgeselskaberne, som fortsætter ordningen, får fortsat tilskud fra staten.

/ritzau/