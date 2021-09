Mange fejl på elsystemer udgør fare på byggepladser

Kabler på gangveje, manglende jordspyd og manglende strømafbrydere.

Det var nogle af de ting, som Sikkerhedsstyrelsen har kunnet konstatere i deres gennemgang af indtil videre 784 byggepladser i år.

Faktisk fandt styrelsen intet mindre end 189 overtrædelser på de undersøgte byggepladser.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Det er bestemt ikke første gang, at der er problemer med elinstallationer på byggepladser.

I 2017 var der fejl på 70 procent af byggepladserne, der blev undersøgt. I 2019 var det steget til 75 procent.

Det ærgrer Søren Muff, virksomhedschef for Sikkerhedsstyrelsen.

- Når vi kommer rundt, er det de samme fejl vi møder igen og igen. Det er fejl, der i sidste ende udgør en stor fare for dem der færdes på byggepladsen, siger han i pressemeddelelsen.

I den alvorlige ende af spektret mangler der på visse byggepladser strømafbrydere på pladsens CEE-kontakter - eller også er den forkerte slags blevet installeret.

Søren Muff forklarer, at det svarer til, at man ikke har en fejlstrømsafbryder - også kaldet en HPFI-afbryder - installeret i sit hjem. Den slår strømmen fra, hvis der er fejl på et elprodukt.

- Fejlstrømsafbryderen beskytter mod livsfarlige stød på byggepladsen, og er en essentiel del af den overordnede sikkerhed, som vi desværre oplever, at mange ser stort på, siger han.

På flere byggepladser er der også fundet veje, hvor der ligger hovedforsyningskabler og flyder.

- Når vi ser hovedforsyningskabler ligge at flyde på kørebaner, hvor der dagligt kører tonstunge maskiner frem og tilbage, så løber det os koldt ned ad ryggen, siger Søren Muff.

Får man konstateret fejl på sin byggeplads, vil man blive mødt med et påbud fra Sikkerhedsstyrelsen om at få rettet op på fejlen.

- Vores tilsynsførende vil fremover registrere den ansvarlige installatørvirksomhed på de overtrædelser, vi finder.

- Er der en virksomhed, der gentagne gange dukker op i vores system med overtrædelser, vil vi politianmelde den pågældende virksomhed, siger Søren Muff.

