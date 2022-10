Mange firmaer reklamerer for fødevarer med ulovlige tekster

En række fødevarevirksomheder reklamerer for deres varer med ulovlige tekster, hvor de eksempelvis skriver, at produktet er "super næringsrigt".

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen har foretaget en stikprøvekontrol på området, hvor den har været på 301 besøg hos virksomheder.

Ved 253 af besøgene brugte firmaerne ernærings- og sundhedsanprisninger. Ud af de 253 fik 33 procent - altså hver tredje - en eller flere indskærpelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

13 procent af de 253 fik en påtale for bagatelagtige forhold, fremgår det, mens en procent fik bøder.

Problemet opstår, fordi det er ulovligt, hvis firmer bruger usande eller udokumenterede påstande, når de omtaler deres varer.

Det er i strid med anprisningsreglerne, der gælder i hele EU, og som har til formål at sikre, at forbrugere kun får videnskabeligt dokumenterede oplysninger om ernæring og sundhed.

Eksempler på ulovlige tekster kan være at skrive, at en vare er "super næringsrig", "styrker fordøjelsen" eller "reducerer muskelskader".

Teksten kan stå på pakningerne, skilte eller digitale platform.

Kontorchef Henrik Dammand Nielsen fra Fødevarestyrelsen mener, at det er en al for høj andel, som har skrevet ulovlige tekster.

- Resultatet af vores kontroller er ikke acceptabelt, når hver tredje virksomhed fik sanktioner for at afgive usande eller upræcise oplysninger, som kan vildlede forbrugerne.

- Det er et tal, der er alt for højt, og som vi vil hjælpe virksomhederne med at rette op på, siger han i pressemeddelelsen.

Fødevarestyrelsen har i den landsdækkende kontrolkampagne set på anprisninger fra dagligvarebutikker, internetbutikker, importbutikker og kæder.

Styrelsen gennemførte en lignende kontrolkampagne i 2019, hvor 18 procent af besøgene førte til indskærpelser. Ved den nye kontrol er der dermed færre, der overholder reglerne, og der er færre bagatelagtige forhold.

Især på digitale platforme bliver anprisningerne anvendt.

Da Fødevarestyrelsens rapport blev udfærdiget, havde den fulgt op hos 66 ud af 87 virksomheder. I 98 procent af tilfældene havde virksomhederne rettet op på forholdene. I de to resterende tilfælde er der varslet bøder.

/ritzau/