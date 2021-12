Mange hjemrejsende efter jul blev ramt af forsinkelser hos DSB

Togtrafikken kørte langtfra på skinner i dagene efter juleaften, og ganske mange oplevede væsentlige forsinkelser.

Således kom under halvdelen af de personer, der rejste på tværs af landet med DSB, frem til tiden juledag og 2. juledag.

Det oplyser DSB mandag i en pressemeddelelse.

I meddelelsen konstateres det, at "Banedanmarks arbejde med flere og tilbagevendende signal- og skinnefejl" var skyld i forsinkelser.

- I flere tilfælde tog det adskillige timer at lokalisere og rette fejlene, og punktligheden tog et dyk, så kun 46,0 procent af kunderne, der rejste på tværs af landet, kom hjem fra jul til tiden, skriver DSB.

Eventuelle forsinkelser på mere end 30 minutter kan være omfattet af en rejsetidsgaranti.

DSB oplyser i øvrigt, at der blev solgt knap 250.000 pladsbilletter i ugen 20. til 26. december.

- Tallene illustrerer samtidig, at kunderne er trygge ved at rejse med tog, og at de kvitterer for de tiltag, der er med coronapas, pladskrav og øget rengøring undervejs, siger DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

Fra søndag 19. december blev der indført krav om, at man skal have et gyldigt coronapas for at tage Intercity- og lyntog eller en fjernbus.

