Mange homoseksuelle bærer en tung bagage

Biseksuelle og homoseksuelle har markant oftere oplevet barndomsbelastninger og psykiske problemer end resten af befolkningen.

Det viser nye resultater fra den store befolkningsundersøgelse Projekt Sexus.

Forskere fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet har gransket sammenhængen mellem belastninger i barndommen og mentale problemer i voksenlivet blandt danskere med forskellig seksuel identitet.

57.000 personer i alderen 18 til 89 år har deltaget i studiet. Resultaterne af undersøgelsen er netop offentliggjort i World Psychiatry, verdens førende videnskabelige tidsskrift om psykiatri.

- Undersøgelsen viser ikke, at man bliver homo- eller biseksuel af at vokse op under belastende forhold i barndommen som misbrug eller overgreb.

- Det er der intet videnskabeligt belæg for, fastslår overlæge Morten Frisch fra Statens Serum Institut.

Han er leder af Projekt Sexus og medforfatter til undersøgelsen.

- Men den dokumenterer en klar sammenhæng mellem barndomsbelastninger og psykiske problemer helt generelt i befolkningen. Samtidig viser den så, at billedet slår markant stærkere igennem hos homo- og især biseksuelle.

For eksempel har en biseksuel person med svære barndomsforhold i undersøgelsen 15-30 gange større risiko for selvskade end en heteroseksuel med en harmonisk barndom.

Som belastende omstændigheder i barndommen tæller for eksempel psykisk eller fysisk vold, seksuelle overgreb, skilsmisse, forældres død eller misbrug eller psykisk sygdom i hjemmet.

- En svær barndom belaster jo alle uanset seksuel orientering. Men hvis man oveni også bakser med at finde sig til rette i en spirende homo- eller biseksuel identitet, så er der en ekstra udfordring, siger Morten Frisch.

Susanne Branner Jespersen er sekretariatschef i LGBT+ Danmark. Organisationen repræsenterer lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede.

- Undersøgelsen viser klart, at når man bryder normerne for køn eller seksualitet, er man mere udsat.

- Mistrivsel blandt børn og unge i skolen grundlægges meget tidligt, ved at man føler sig forkert og udenfor, siger hun.

/ritzau/