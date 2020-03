Mange kan blive smittet - få bliver syge

* Tirsdag var 262 personer i Danmark bekræftet smittet med coronavirus.

* 1101 er i karantæne.

* Fortsætter virusset med at sprede sig, risikerer 10 procent af befolkningen at blive smittet. Det svarer til cirka 600.000 personer.

* Blandt dem vil cirka 60.000 komme i kontakt med sundhedsvæsenet.

* Cirka 12.000 af dem vil have behov for at blive indlagt.

* Blandt de indlagte, vil måske hver fjerde, altså 3000, få behov for intensiv behandling.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

/ritzau/