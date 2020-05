Mange kirker genåbner til Kristi himmelfart - nogen uden sang

Der skal være to meter mellem kirkegængerne, hvis der skal synges til gudstjenesterne, lyder retningslinjerne.

Mange kirker vil være klar til at slå dørene op for kirkegængere torsdag til Kristi himmelfart - men ikke alle kan nå det.

Det siger Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Kirker og trossamfund måtte åbne igen mandag den 18. maj, men retningslinjerne blev først offentliggjort aftenen forinden.

Derfor har kirkerne haft travlt med at blive klar til torsdag - og nogle kirker vil først være klar til at holde gudstjeneste på søndag eller i næste uge.

- Det er mit indtryk, at man har lagt rigtig mange kræfter i planlægningen de sidste par dage, hvilket vil fortsætte i dag, siger Søren Abildgaard.

- Derfor vil man opleve, at der mange steder i landet - forhåbentligt de fleste - vil være mulighed for at holde gudstjeneste i morgen på Kristi himmelfartsdag.

Med de nye retningslinjer vil gudstjenesterne dog blive en noget anderledes oplevelse end normalt.

Under en gudstjeneste skal der være mindst en meters afstand mellem gæsterne, men hvis der synges, er afstandskravet to meter.

Kirkerne løser udfordringerne med retningslinjerne forskelligt, siger Søren Abildgaard.

- Jeg har hørt om kirker, der dropper sangen, mens der andre steder fint er plads til, at folk kan synge med to meters afstand mellem sig.

Eksempelvis i hans egen kirke vil sangbøgerne være fjernet, så kirkegæsterne ikke rører ved de samme bøger. I stedet vil der blive printet salmeark ud, som bliver lagt på de sæder, som det bliver tilladt at sidde på.

Men der er mange elementer i retningslinjerne for kirkernes genåbning, der kan fortolkes, og som løbende skal præciseres, påpeger Søren Abildgaard.

Det kan eksempelvis være, hvordan man håndterer nadveren og korsangen i den enkelte kirke.

/ritzau/