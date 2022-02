Mange kløjes i skiftet til MitID

For at blive fuldgyldig digital samfundsborger skal alle inden sommer have skiftet sit NemID ud med et MitID. Ellers kan man hverken logge på netbank, tjekke sin årsopgørelse eller digitalt skrive under på noget. Mange vil selv kunne foretage skiftet på mobiltelefonen, men omkring en million danskere må forbi Borgerservice for at få oprettet deres MitID og dermed blive lukket indenfor i det digitale fællesskab. Enten fordi de ikke er velbevandrede i det digitale univers eller af den simple tekniske grund, at man ikke ejer en android-telefon, en iPhone 7 eller nyere modeller.