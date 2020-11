Mange lande forbyder minkavl

* Mens Danmark debatterer aflivningen af 17 millioner mink, har mange lande i Europa allerede vedtaget et stop for minkproduktion - eller taget initiativ til at gøre det. Årsagen er hovedsagelig dyrevelfærd.

* Her har man forbudt pelsavl eller iværksat udfasning af minkavl: Storbritannien, Østrig, Norge, Holland, Belgien, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Spanien, Slovakiet, Tjekkiet, Polen, Serbien, Kroatien, Makedonien, Schweiz, Slovenien og Bosnien-Hercegovina.

* I Polen – den næststørste aktør på verdensmarkedet – besluttede et stort flertal i parlamentet i september at forbyde pelsavl på landets mink- og rævefarme – med et års udfasning. Den officielle begrundelse er dyrevelfærd. Polen producerer omkring fem millioner mink årligt.

* I Holland – verdens fjerdestørste minkproducent – konstaterede man som det første land coronavirus hos mink i foråret. I juni besluttede man – af frygt for farlige mutationer – at forbyde minkavl. Forbuddet træder i kraft inden udgangen af 2020. Fristen var ellers oprindelig 2024.

* Etablerede modebrands som Gucci, Armani, Versace, Chanel, Michael Kors og Prada har meldt ud, at de fremover ikke vil bruge pels.

* WHO meddelte fredag, at fem EU-lande har konstateret smitte på minkfarme. Der er smittede besætninger i Italien, Sverige, Spanien og Holland. Også USA har fundet smitte i minkfarme.

Kilder: Dyrenes Beskyttelse, Avisen Nordjyske, WHO.

/ritzau/