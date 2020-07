Mange normalvægtige børn ser sig selv som tykke

En ud af tre 11-årige piger i Danmark ser sig selv som "for tykke", selv om kun hver tiende er overvægtig.

Der er et stort misforhold mellem andelen af børn og unge, der mener, de er overvægtige og det reelle omfang af overvægt blandt børn og unge.

Det skriver Kristeligt Dagblad mandag.

I Danmark svarer 30 procent af landets 11-årige piger og 41 procent af landets 13-årige i en ny international undersøgelse, at "de synes, de er for tykke".

Pigernes selvbillede står i kontrast til, at det kun er omkring ti procent af de 11- og 13-årige, der sundhedsfagligt kan ses som moderat eller svært overvægtige.

Det fremgår af rapporten "Spotlight on adolescent health and well-being” ("Fokus på teenageres sundhed og velbefindende", red.).

Den er udgivet af Verdenssundhedsorganisationen WHO’s europæiske kontor og bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt flere end 200.000 børn på tværs af 43 europæiske lande.

Tallene viser samtidig, at danske børn og unge mellem 11 og 13 år er nogle af de mindst overvægtige i Europa, mens deres negative kropsopfattelse er på niveau med gennemsnittet blandt europæiske børn.

Børns Vilkår finder tallene bekymrende og ser dem som et udtryk for et samfund, hvor nogle børn og unge i stigende grad stræber efter det perfekte.

Organisationen har netop selv udgivet en rapport om stress, der blandt andet viser, at hver fjerde pige i 9. klasse føler sig utilfreds med sin krop.

- På Børnetelefonen får vi mange henvendelser fra børn, der angiver deres vægt og højde og fortæller, at de gerne vil tabe sig. Men de tør ikke tale med nogen om det, siger børnefaglig konsulent i Børns Vilkår Ida Hilario Jønsson til avisen.

- Forventningspresset på unge er stort, og der er en bekymrende tendens til, at nogle børn og unge i stigende grad måler sig op mod hinanden og stræber efter det perfekte, også når det perfekte er uopnåeligt. Det kan føre til mistrivsel, tilføjer hun.

