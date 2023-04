Mange ønsker at deltage i eftersøgning af Filippa

Mange mennesker ønsker at bidrage til en civil eftersøgning efter den 13-årige Filippa.

Sådan lyder det søndag morgen fra den frivillige organisation Missing People, der fortæller at mange har henvendt sig for at deltage.

Filippa blev lørdag efterlyst af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efter at være forsvundet på sin avisrute.

Filippas mor skriver i et opslag på Facebook, at familien har brug for al den hjælp, den kan få, så snart politiet giver grønt lys til en civil eftersøgning.

- Vi er klar med to hold tæt på området, så snart der er grønt lys fra politiet, siger Vivian Eriksen, der er presseansvarlig for organisationen Missing People.

Organisationen er i løbende kontakt med politiet, som de venter på grønt lys fra.

Så snart politiet er færdig med sine undersøgelser, er Missing People klar til at lave opslag på sociale medier, så organisationen kan samle så mange frivillige som muligt.

- Vi oplever meget stor opbakning fra folk, som vil deltage, siger Vivian Eriksen.

/ritzau/