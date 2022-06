Mange pattegrise kastreres uden bedøvelse

Op mod halvdelen af danske pattegrise kastreres uden lokalbedøvelse. Det er til trods for, at svineproducenterne i 2019 indførte et branchekrav om at lokalbedøve smågrise, når de bliver kastreret, skriver DR.

Ifølge en udregning fra Fødevarestyrelsen bliver mellem 17 og 50 procent af grisene ikke bedøvet, før de kastreres.

Udregningen er baseret på svinebranchens medicinforbrug i 2021. Det viser, at svineproducenterne brugte en mængde medicin, der kan bedøve mellem 50 og 83 procent af pattegrisene. Det vil altså sige, at op mod hver anden pattegris ikke er blevet bedøvet.

Det store spænd skyldes, at landmændene kan bruge to forskellige præparater. Med det ene skal der bruges 0,3 milliliter, mens der med det andet skal bruges 0,5 milliliter.

Branchekravet blev indført i 2019 som en del af Danish Produktstandard, som er svinebranchens egen kvalitetsordning.

Her tre år senere bliver kravet altså stadig ikke efterlevet.

Flere aktører kræver derfor, at der skal indføres et lovkrav. Det gælder blandt andre Dyrenes Beskyttelse, som kalder det "lidt en katastrofe".

- For os viser det, at de frivillige ordninger ikke har virket. Det er nødvendigt med et lovkrav, siger Britta Riis, der er direktør i dyreværnsorganisationen, til DR.

Fødevareminister Rasmus Prehn vil på nuværende tidspunkt ikke lovgive på området, men siger til DR, at han kan blive "nødsaget" til det, hvis ikke branchen selv kommer i mål.

/ritzau/