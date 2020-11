For mange psykisk syge bliver udsat for tvang

Arbejde med at nedbringe tvang i psykiatrien har været utilstrækkelig, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Der er stadig for mange, der bliver udsat for tvang i psykiatrien, konkluderer Sundhedsstyrelsen på baggrund af en ny rapport.

Den viser, at der er sket en stigning i antallet af voksne, der udsættes for tvang.

Det er lykkedes at nedbringe brug af bæltefikseringer. Men der er samtidig sket en stigning i antallet af personer, der fastholdes, får akut beroligende medicin og tvangsbehandles og indlægges ved brug af tvang.

- Det er en meget bekymrende udvikling, siger vicedirektør Helene Probst, Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Ambitionen er, at brugen af tvang i psykiatrien skal mindskes, og det har der været arbejdet på siden 2014 i landets fem regioner.

Men indsatsen for at nedbringe brugen af tvang har ikke været tilstrækkelig, mener vicedirektøren.

- Mange har arbejdet hårdt for at nedbringe brugen af tvang. Men vi er nødt til at erkende, at det slet, slet ikke er tilstrækkeligt.

- Det er helt nødvendigt, at alle fortsætter med at have fokus på at nedbringe anvendelsen af tvang på alle niveauer.

- Det indebærer, at alle bør sætte et meget stort ledelsesmæssigt fokus på området, og på alle niveauer bør vi indgå i en åben dialog om, hvordan vi lykkes, siger Helene Probst.

Vicedirektøren bebuder, at man fortsat vil følge brugen af tvang.

- Vi har haft stort fokus på, hvordan regionerne arbejder med at nedbringe tvang, og dette fokus fortsætter.

- Men det er væsentligt, at vi også ser på kommunernes og almen praksis’ rolle i tiden før og efter en indlæggelse og altså ser på hele forløbet samlet, siger Helene Probst.

Rapporten om brug af tvang omfatter perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

