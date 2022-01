Mange restauranter holder frivilligt lukket

Organisationen Danske Restauranter og Cafeer (DRC) fortæller, at 65 procent af dets over 1400 medlemmer holder frivilligt lukket i øjeblikket.

Det skriver Berlingske.

Ifølge organisationens politiske chef, Freja Brandhøj, er den påtvungne lukketid en af de største årsager til udviklingen.

- Vi forstår helt ærligt ikke, hvorfor man ikke må holde åbent til midnat, siger hun til mediet.

- Jeg ved ikke, hvad det er for nogle fester, de holder inde på Christiansborg, men på restauranterne er det jo ikke sådan, at gæsterne går rundt imellem hinanden og fester efter klokken 23, lyder det.

I øjeblikket er det ikke muligt for barer, restauranter og caféer at skænke alkohol efter klokken 22. Og en time senere skal samtlige gæster være uden for døren.

Det var et resultat af den stigende coronasmitte i landet for godt en måned siden.

Hos brancheorganisationen Horesta viser en medlemsundersøgelse, at 47 procent af medlemmerne i København, der driver café eller restaurant, holder frivilligt lukket. Uden for København er tallet 27 procent.

Et politisk flertal har gjort det muligt for restauranter at modtage kompensation for 90 procent af de faste omkostninger, mens ansattes løn bliver dækket ved frivillig lukning.

På grund af muligheden for at få dækket sine ansattes løn havde landets restauratører ikke andre valg end at lukke, mener hun.

- Restriktionerne i december var en de facto nedlukning af restaurationsbranchen, fordi man udover at forkorte åbningstider og indføre kvadratmeterkrav opfordrede danskerne til at blive hjemme og se så få som muligt, siger Freja Brandhøj til Berlingske.

Restriktionerne for restaurationsbranchen blev onsdag forlænget til 31. januar, og det er forventningen hos begge organisationer, at mange medlemmer vil fortsætte med at holde dørene lukkede indtil da.

/ritzau/