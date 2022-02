Pensionskasse opfordrer til, at man kigger på, hvem der modtager pensionen, hvis man dør, før den udbetales.

Mange risikerer at pensionen ender i forkerte hænder

Hvert år dør cirka 9000 danskere, inden de når at få udbetalt deres pension. Men kun 6,5 procent af dem har aktivt taget stilling til, hvem der skal arve deres pension, hvis de dør før pensionsalderen.

Det svarer til, at blot knap 600 ud af de 9000 danskere, der dør før de får udbetalt deres pension, har besluttet sig for, hvem der skal modtage deres pensionsopsparing. Det viser tal fra PFA Pension.

Og det er ikke småpenge, det drejer sig om. Ni milliarder kroner bliver årligt fordelt mellem arvtagere, når et menneske dør uden at have fået udbetalt sin pension.

Også for den enkelte familie kan der være tale om mange penge, fortæller Sofie Eskebjerg Krog, der er faglig ansvarlig for rådgivning og anbefalinger ved PFA Pension.

- Det drejer sig ofte om et ret stort beløb. Det kan være millioner. Det er ikke alle, der synes, at det er lige sjovt, siger hun.

På den baggrund opfordrer PFA Pension til, at danskerne tager et kig på, hvem der står til at modtage deres pension.

- Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til at kigge på det - også mere end en gang. Lige så snart, der sker nogen livsbegivenheder, kan det være værd at kigge på, siger Sofie Eskebjerg Krog.

Særligt hvis man bliver skilt og finder en ny partner, kan det skabe problemer.

Bliver man gift igen, vil den nye ægtefælle nemlig automatisk stå som modtager af pensionsopsparingen. Det samme gælder efter to år, hvis man flytter sammen med en ny partner.

Og det kan gå imod det, som flere ønsker, mener Sofie Eskebjerg Krog.

- Når man kommer ud i nye ægteskaber eller nye sammenboende partnere, så er det, at pengene kan gå i en anden retning i forhold til det, man måske havde ønsket, siger hun.

Sofie Eskebjerg Krog peger på, at nye udviklinger i samfundet giver ekstra god grund til at se på, hvem der er arvtager.

- I dag findes der mange familiekonstellationer. Så det er ikke sikkert, at den, man selv synes er den åbenlyse modtager af pengene, rent faktisk modtager dem, hvis man selv dør, før man får dem udbetalt, siger hun.

/ritzau/