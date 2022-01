Mange skader kan forhindres inden stormen rammer

Det er en god idé at gå en runde ved huset og fjerne løse ting, hvis der er varslet voldsomt vejr.

Der bliver med garanti travlt hos forsikringsselskaberne, når stormen Malik har været forbi Danmark lørdag aften.

Kraftigt blæsevejr resulterer oftest i en række skader på huse og andre bygninger, som bliver ramt af flyvende genstande, der bliver hvirvlet rundt med stor fart.

Men som husejer er der faktisk en del, man selv kan gøre for at forhindre de mest typiske række skader.

Det fortæller Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i Forsikringsoplysningen.

- Det er ikke, fordi folk ikke forebygger skaderne med vilje, men måske fordi de ikke er opmærksomme på, hvad man kan gøre, siger hun og foreslår, at man går rundt om huset og kigger efter løse genstande, der kan gøre skade, hvis de blæser væk.

- Det er ting som havemøbler, parasoller og trampoliner, der enten skal fastgøres eller fjernes. Det gælder også skraldespande, der kan blive rykket rundt og lave buler i bilen.

- Man skal også holde øje med løse grene på træerne eller på jorden, som kan blive hvirvlet op og slå ruder i stykker.

- Og endelig er det en god idé at få lukket alle vinduet og døre, siger Pia Holm Steffensen.

Under stormen er det især taget, man med fordel kan holde øje med.

- Hvis taget bliver skadet, skal man selvfølgelig fjerne de ting, der kan blive skadet eller afdække dem, der ikke kan.

- Men man skal ikke begynde at afdække et skadet tag, det skal man have hjælp til af professionelle, siger hun.

Har man ikke selv mulighed for at være hjemme, når stormen rammer, er det en rigtig god idé at lave en aftale med nogen, der kan holde øje med huset.

- Hvis først der går hul på en rude, og det blæser meget, så kan det blive rigtigt grimt, når man kommer hjem, siger Pia Holm Steffensen.

Da stormen Allan hærgede landet i oktober 2014, opstod der 145.666 skader på bygninger og løsøre.

Det kostede samlet set forsikringsselskaberne 2,6 milliarder kroner. Kun stormene i december 1999 og januar 2005 har været dyrere.

/ritzau/