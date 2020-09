Mange steder i landet har mindst fire dages ventetid på test

6 ud af 46 af de steder, hvor man kan bestille en coronatest, kan man komme til i løbet af et døgn.

I en række byer må man vente flere dage for at kunne få tid til en coronatest, hvis man ikke har symptomer.

Det kan for eksempel være folk, der har været til en fødselsdag eller fest med en smittet og derfor vil testes.

Der er 46 steder i Danmark, hvor man kan bestille den type test, og 15 af stederne er der mindst fire dages ventetid på en test.

Det viser en gennemgang af tiderne på hjemmesiden coronaprøver.dk onsdag formiddag.

I byer som Slagelse, Grenaa, Herning og Holstebro er der fire dages ventetid, mens man for eksempel skal vente seks dage i Helsingør og syv dage i Aabenraa.

5 af de 46 steder har kun åbent 1-2 gange om ugen, og her er ventetiderne derfor endnu længere.

Det hører med til historien, at det er muligt at booke en tid et sted længere væk fra sin bopæl, hvis man vil hurtigt til.

Det er imidlertid kun 6 ud af 46 steder, at det er muligt at få en test inden for det næste døgn.

Regeringen og Folketinget har ellers sat et mål om, at 80 procent af befolkningen skal have adgang til en test inden for et døgn.

Fra flere partier er der utilfredshed med de lange ventetider, og de ønsker, at der skal skrues op for bemandingen.

- Det er ikke tilfredsstillende, at vi har så lange ventetider. Vi har lavet en plan for genåbningen, hvor forudsætningen var, at der var testkapacitet nok her i efteråret, siger Per Larsen, der er sundhedsordfører for De Konservative.

- Man spilder en masse tid med at vente. Det går ud over vores arbejdsmarked og økonomi. Prisen for at teste mere er ingenting, i forhold til de milliarder en ny nedlukning vil koste, siger han.

Hos SF mener sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen også, at der skal skrues op for personalet, der arbejder med coronatest.

Hun frygter, at de lange ventetider kan betyde, at folk afholder sig fra at blive testet.

- Det handler i virkeligheden om, at vi skal skabe tillid til systemet og strategien, for ellers er vi lynhurtigt tilbage ved en situation, hvor vi må lukke endnu mere ned, og det er ikke gavnligt for hverken samfundsøkonomien eller vores mentale sundhed, siger hun i en skriftlig kommentar.

Hvis man har symptomer for coronavirus, skal man ikke bestille tid til en test, men kontakte sin læge, som så vil henvise til en test.

/ritzau/