Mange sygeplejerskestuderende forventer at kvitte efter få år

Cirka hver tredje studerende på pædagog-, socialrådgiver-, sygeplejerske- og læreruddannelsen er usikre på, om de vil arbejde inden for deres profession fem år efter, de er færdiguddannede.

Eksempelvis svarer 55 procent af de sygeplejestuderende, der snart er færdige med deres uddannelse, ja til, at de forventer at arbejde som sygeplejerske efter fem år.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), skriver Politiken.

Der er flere årsager til den udbredte usikkerhed - blandt andet skal en del af forklaringen findes i de studerendes oplevelse i praktiktiden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her har halvdelen på tværs af uddannelserne oplevet "ubehagelig adfærd", som kan medvirke til, at nogen falder helt fra.

- Nogle vil måske sige: Ja, trusler og spark kan være en del af arbejdet, hvis man arbejder med patienter eller borgere i psykiatrien. Problemet er, at mange af de studerende svarer, at de ikke har fået hjælp af praktikstederne til at håndtere det. Og at de ikke ved, hvordan de kan få hjælp af deres uddannelsessted, siger Bella Marckmann, der er chefkonsulent i EVA og projektleder af undersøgelsen, til avisen.

En anden årsag er arbejdspres, lyder det.

Det får ifølge Bella Marckmann de studerende til at tvivle på, om de kan holde til jobbet i længden, når de ser kolleger, der eksempelvis er sygemeldt med stress.

Rapporten peger ifølge Politiken også på, at mange studerende oplever, at de ikke får den nødvendige støtte fra deres uddannelsessted til at håndtere svære situationer i deres praktiktid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og dét skal gøres bedre, melder Camilla Wang, der er forkvinde for Danske Professionshøjskoler og rektor på Professionshøjskolen Absalon, til Politiken.

Derfor vil rektorerne for de seks professionshøjskoler mødes og diskutere rapporten og mulige indsatser, der kan sættes ind med, fortæller hun.

Undersøgelsen bygger ifølge Politiken på en spørgeskemaundersøgelse blandt 3.798 studerende på de fire uddannelser, der er ved afslutningen af deres studium, samt 16 interviews.

/ritzau/