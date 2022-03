Mangeårigt hovedbestyrelsesmedlem puster til EL's Ukraine-debat

Et centralt medlem af Enhedslistens magtfulde hovedbestyrelse puster nu yderligere til debatten om Enhedslistens syn på Ukraines rolle i konflikten med Rusland.

Det skriver Jyllands-Posten.

Talspersonen for partiets Internationale Udvalg, Mikael Hertoft, siger i et interview med avisen, at Ukraine har en del af ansvaret, og at der "skal to til at føre krig".

Udtalelserne fra Mikael Hertoft kommer, dagen efter at folketingsmedlem Christian Juhl (EL) i et interview med Jyllands-Posten sagde, at Ukraine også bærer en del af ansvaret for Ruslands invasion af landet.

Det har skabt intern ballade i Enhedslisten.

Flere af partiets profiler gik i rette med Christian Juhl, og partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, fik hurtigt sat sin partifælle på plads.

- Jeg er uenig med Christian Juhls udtalelser og analyse. Lad mig slå fast: Putin er en krigsforbryder, som har valgt en modbydelig invasion. Et overgreb på ukrainerne er alene Putins ansvar.

- Det skal fordømmes og sanktioneres på den hårdeste måde. Det er Enhedslistens politik, skriver Villadsen på Twitter med henvisning til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Mikael Hertoft, som er cand.mag. i russisk historie, erklærer sig dog uenig med Mai Villadsen og bakker Christian Juhls udtalelser op.

Hertoft mener, at optakten til den nuværende krig skyldes, at "forskellige strømninger" i årevis har kæmpet mod hinanden i Ukraine.

Gnisten til konflikten blev antændt, da en provestlig revolution i 2014 førte til, at den daværende præsident i Ukraine Viktor Janukovitj blev væltet, mener han. Janukovitj ville rykke Ukraine tættere på Rusland.

Efter revolutionen i Ukraine i 2014 tog den russiske hær kontrol med Krim-halvøen i den nordlige del af Sortehavet, og Krim blev annekteret af Rusland.

- Der skal to til at føre krig. Der er ingen tvivl om, at Rusland har støttet separatisterne i Luhansk og Donetsk. Selvfølgelig har Rusland et ansvar for, at den konflikt er fortsat. Men det har den ukrainske side også, siger Mikael Hertoft om annekteringen til Jyllands-Posten.

Han tilføjer dog også, at det ikke er det samme som at sige, at Ukraine har ansvar for selve invasionen. Det har Rusland alene, siger han.

Christian Juhl har efter tirsdagens interview været på Twitter, hvor en række partier - både fra rød og blå blok - har langet ud efter ham.

- Et sådan interview kræver et svar: Lad mig slå det fast. Der er intet, som på nogen måde kan undskylde eller forsvare det brutale og modbydelige overgreb, som Putin udsætter det ukrainske folk for.

- Det er Putins og KUN Putins ansvar. Det skal fordømmes i de hårdeste vendinger, skrev Juhl.

/ritzau/