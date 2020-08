Mangeårig Herning-borgmester Lars Krarup stopper

Lars Krarup har besluttet at stoppe, når valgperioden er ovre. Til den tid har han været borgmester i 20 år.

Borgmester i Herning Lars Krarup (V) stopper som borgmester, når valgperioden slutter nytårsnat 2021.

Det siger han til TV Midtvest.

Til den tid er han 49 år, og han vil på det tidspunkt have været borgmester i hele 20 år.

- Det er meget emotionelt og vildt svært, men jeg er nået frem til, at det er det rigtige at gøre for mig, og det er selvfølgelig det, når alt kommer til alt, man først og fremmest skal tænke på, siger Lars Krarup til TV Midtvest.

/ritzau/