Mangel på hænder og udstyr presser bioanalytikere

Pressede bioanalytikere ser på, om studerende og andre faggrupper kan hjælpe med analyser af coronatest.

Frem til onsdag formiddag var 401.231 testet for coronavirus blevet foretaget i Danmark.

Og nu skal der skrues endnu mere op for blusset, fremgår det af regeringens teststrategi.

Det er bioanalytikere, der analyserer en stor del af prøverne og således spiller en afgørende rolle for realiseringen af planen.

Onsdag holdt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) møde med Martina Jürs, formand for bioanalytikernes fagforening, Danske Bioanalytikere, for at drøfte situationen.

- Vi er jo fundamentet for, at teststrategien kan lykkes, og vi vil gerne hjælpe alt det, vi kan, for at det sker.

- Men vi mangler hænder, og vi mangler reagenser og testudstyr, siger Martina Jürs.

Siden coronaudbruddet har bioanalytikerne knoklet med at analysere de mange test.

Den daglige kapacitet er nået op på 10.000 test. Ambitionen er, at svaret på prøverne foreligger senest inden for 48 timer.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at overholde svartiderne. Og vi lever i de fleste tilfælde op til det, siger Martina Jürs.

Men der er ifølge formanden brug for ekstra hænder både på kort og lang sigt.

Med en ledighedsprocent på cirka to procent er der ikke mange ledige at trække på.

- På lang sigt handler det om, at der skal uddannes flere, og slås flere stillinger op, siger Martina Jürs.

På kort sigt kan løsningen være at inddrage studerende og andre faggrupper.

- Der må vi jo se på, om der er studerende, der kan træde ind i vikariater.

- Og så er der også nogle opgaver med at vaske ting af, hvor andre faggrupper måske kan være behjælpelige, siger Martina Jürs.

Danske Bioanalytikere skal nu komme med forslag til ministeren om, hvilke muligheder de ser for at skaffe flere hænder.

- Jeg er rimelig optimistisk. Vi løber fra sten til sten, men det anerkender ministeren også.

- Og der er gang i et samarbejde med Danske Regioner om at finde løsninger på manglende reagenser og testudstyr.

- Det er jo en udfordring på internationalt plan, fordi alle lande står i samme situation, siger Martina Jürs.

