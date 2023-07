Mangel på Antabus øger risikoen for tilbagefald hos alkoholafhængige

Frem til september vil der ifølge Sundhedsstyrelsen være "begrænsede mængder" af Antabus i udbud.

Det faktum giver panderynker i Lægeforeningen.

Anna Mette Nathan, næstformand i foreningen, vurderer nemlig, at det øger risikoen for tilbagefald blandt de patienter, der bruger Antabus.

- Det er klart, at det betyder, at man ikke bare kan gøre det, som man plejer, siger hun.

- Så der vil være en risiko. Det er der ingen tvivl om.

Sundhedsstyrelsen opfordrer i en pressemeddelelse til, at flest mulige personer får omlagt Antabus til relevante behandlingsalternativer.

Den beskedne mængde, der muligvis vil være tilgængelig, bør forbeholdes særligt sårbare patienter, lyder det.

Næstformanden bakker op om idéen.

- Det positive i det er, at det giver anledning til at tale med patienten om, at det måske kunne være relevant at prøve en anden behandlingsform, siger hun.

- Hvis man har brug for Antabus fast, vil man som regel forsøge at omstille patienten til noget andet.

Sidste år blev mere end 12.000 danskere behandlet med Antabus.

Ifølge Anna Mette Nathan virker det for mange, fordi det er "nemt at tage".

Dog virker det på en markant anden måde end andre lægemidler til alkoholafhængighed.

Det skyldes, at Antabus indeholder et stof, der forhindrer, at alkohol bliver nedbrudt i leveren.

Af den grund vil man blive syg med kvalme, opkastninger, svimmelhed og hovedpine, hvis man begynder at drikke.

Sundhedsstyrelsen nævner midlet Acamprosat som et alternativ.

Acamprosat nedsætter trangen til at drikke alkohol, men man bliver ikke syg af at indtage de våde varer.

- Undersøgelser tyder på, at det egentlig er bedre, men der er bare mange, der har været vant til at bruge Antabus, og derfor ikke har været interesserede i at prøve andet, siger Anna Mette Nathan.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at behandling mod alkoholafhængighed med lægemidler skal være et supplement til struktureret samtalebehandling.

Ifølge næstformanden i Lægeforeningen er det en vurdering fra patient til patient, hvilken behandlingsform der virker bedst.

- Man må prøve at finde ud af, om der er andre midler, der kan hjælpe patienterne. Men det giver også mere arbejde til lægerne, og den tid går fra noget andet, siger hun.

- Forsyningsproblemer er ikke nyt, og det er ikke noget, der går over i morgen. På den lange bane må vi se på produktionsproblemer og distribution.

- Men det er også vigtigt, at vi ser på den korte bane, hvor der bør arbejdes på, at lægerne, så snart de ordinerer medicin, kan se, om midlet kan fås. Det vil højne patientsikkerheden og spare patienterne for ekstra ture til apoteket.

Ifølge TV 2 oplyste Lægemiddelstyrelsen i starten af april, at der siden februar har været forsyningsvanskeligheder med Antabus i pakker af 400 milligram.

Det samme gælder for pakker med 200 milligram fra juni til september.

Årsagen er forsinkelser hos producenten Teva Danmark A/S. Siden juni har producenten 2care4 ApS også haft problemer.

Er du på Antabus, råder Sundhedsstyrelsen til, at man kontakter sin læge.

