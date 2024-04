Mangel på hjælp ved opioidindtag øger risiko for dødsfald

Risikoen for, at det ender fatalt, når en person har indtaget opioider, er langt større, hvis der ikke er andre til at gribe ind.

Det viser et nyt studie fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet.

Man har undersøgt omstændighederne bag 327 morfin-, heroin- og metadonrelaterede dødsfald i perioden 2013 til 2020 i fire politikredse.

64 procent af personerne var alene, da døden indtraf, og størstedelen virkede upåvirkede, da de sidst blev set i live.

Det er vigtigt at genkende søvn som en forløber for forgiftning, lyder det.

Charlotte Uggerhøj Andersen, der er klinisk lektor ved Institut for Retsmedicin i Aarhus, fortæller i en pressemeddelelse, at man typisk ikke dør lige efter en overdosis.

Det kan således tage flere timer, hvor man i en søvnlignende tilstand udvikler iltmangel, og organerne svigter, lyder det.

- De unge skal vide, at de skal holde øje med hinanden, og det er vigtigt, at man ikke bare går fra folk, der ligger og sover, hvis man har mistanke om, at de kan have indtaget stoffer, siger Charlotte Uggerhøj Andersen.

Derfor er det vigtigt, at man vækker personerne, understreger hun videre.

Opioider er blandt andet karakteriseret ved at være smertestillende, men også vanedannende.

Personer i alderen 15-34 år er i højere grad i risiko for at dø af en opioidforgiftning, mens der er andre til stede, end personer over 44 år, viser studiet.

I sager med dødelig udgang er opioiderne desuden næsten altid indtaget sammen med andre stoffer, herunder benzodiazepiner, som bruges i behandling af angst og søvnproblemer.

62 procent af de omkomne personer blev fundet døde i deres eget hjem, mens en femtedel blev fundet i et andet privat hjem - oftest i en seng eller sofa.

I knap 100 tilfælde opholdt andre mennesker sig på samme adresse, da døden indtraf.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har tidligere sagt, at han er "rigtig nervøs og bange" for, at "vi står ved foden af et bjerg, som kan udvikle sig til en egentlig opioidkrise".

Derfor vil regeringen inden sommerferien komme med et udspil, som imødegår udviklingen på opioidfronten.

De præcise tiltag er endnu ikke kendt, men der vil være elementer, der retter sig mod sundhedsmyndigheder, politiet og anklagemyndigheden.

En vurdering foretaget af de tre retsmedicinske institutter i Danmark viste torsdag, at farligheden af opioider er "meget høj".

For centralstimulerende stoffer som kokain og amfetamin er farligheden "høj".

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at næsten halvdelen - 124 ud af 280 - af de narkotikarelaterede dødsfald i 2022 skyldtes formodet opioidforgiftning.

/ritzau/