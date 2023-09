Mangel på sosu'ere kan sætte gang i negativ spiral

Sosu'erne ligger i den lave ende af skalaen, når det kommer til jobtilfredshed blandt personer over 50 år.

Det viser en ny analyse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

På en skala fra 1-10 ligger jobtilfredsheden for sosu'ere på 5,6, mens analysens gennemsnitlige jobtilfredshed ligger på 6,7.

Ifølge Lars L. Andersen, der er professor ved NFA og har lavet analysen, skyldes det blandt andet manglende ressourcer i faget. Han påpeger, at problematikken kan ende i en negativ spiral, hvis der ikke kommer flere unge ind i faget.

- De, der er tilbage, bliver nødt til at løbe stærkere, og så er der større sandsynlighed for, at de falder ud af arbejdet før tid, fordi det bliver for hårdt.

- Det handler om at få italesat de positive ting ved faget, så de unge mennesker ikke bliver skræmt væk. For ellers bliver det et endnu større problem i fremtiden, siger Lars L. Andersen.

Hos FOA kan man godt genkende det billede, analysen tegner.

Maria Klingsholm, forbundssekretær og politisk ansvarlig for arbejdsmiljø i FOA, anerkender, at der er en vigtig opgave i, at både nuværende og kommende sosu'ere fortsat kan se sig selv inden for social- og sundhedsområdet.

- Vi har brug for sosu'ere, der kommer lige fra skolebænken og er fyldt med ny viden og motivation. Samtidig har vi brug for de ældre med deres kompetencer og viden, så man kan lære af hinanden.

- Derfor har vi brug for, at de ældre sosu'ere bliver i faget, og det handler om gode kolleger og faglige snakke, god ledelse og mulighed for indflydelse - og at opleve, at ens faglighed bliver taget alvorligt, siger hun.

Det vurderes, at der kommer til at mangle 16.000 sosu'ere i 2030, hvis ikke det i de kommende år lykkes at uddanne flere inden for faget. Det viste en undersøgelse fra Kommunernes Landsforening i 2022.

