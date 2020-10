Mangel trods ekstra doser

* 1. oktober trådte tilbuddet om gratis influenzavaccine for særlige risikogrupper i kraft.

* Det omfatter alle, der er fyldt 65 år, personer med visse kroniske sygdomme, personer i særlig risiko, gravide i 2. og 3. trimester, svært overvægtige og førtidspensionister.

* Også personalegrupper i sundheds- og plejesektoren er omfattet.

* I alt har Statens Serum Institut indkøbt 1,6 millioner doser. Det er 600.000 flere end sidste år.

* 391 lægehuse var onsdag løbet tør for vaccinen. 109 forudser, at det vil ske inden for en til to uger.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og PLO.