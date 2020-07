Mangelfulde kræfttjek: 13 kvinder får 5,6 millioner i erstatning

Erstatninger for mangelfulde kræftundersøgelser på Ringsted Sygehus svinger fra 22.000 til tre millioner.

Det vakte opsigt, da Jyllands-Posten i 2019 kunne fortælle, at flere hundrede kvinder på Sjælland havde fået mangelfulde screeninger for brystkræft på Ringsted Sygehus.

Kvinderne var ifølge avisens afdækning ikke blevet undersøgt i overensstemmelse med de nationale retningslinjer.

Patienterstatningen modtog efterfølgende 207 ansøgninger om erstatning fra kvinder, der mener, at de har fået en skade efter mangelfulde undersøgelser for brystkræft.

15 kvinder har indtil videre fået anerkendt deres ansøgning om erstatning.

Der er tale om kvinder, der alle har udviklet brystkræft.

13 af de 15 har fået udbetalt erstatning, mens erstatningen ikke er gjort op for to af kvinderne.

Erstatningen til de 13 kvinder udgør foreløbig 5,6 millioner kroner.

- Det, de har fået erstatning for, er ikke selve brystkræften. Men de har fået erstatning, fordi kræften er opdaget for sent, og de eksempelvis har skullet igennem et mere komplekst behandlingsforløb, end hvis kræften var opdaget i tide.

- Det kan også være fordi, at deres overlevelsesprognose er forringet på grund af det mangelfulde forløb, oplyser Charlotte Wamberg Rasmussen, kommunikationschef i Patienterstatningen.

Erstatningsbeløbene spænder fra 22.000 kroner og helt op til over tre millioner kroner.

De største erstatninger er givet til kvinder, som har mistet erhvervsevnen og/eller fået en alvorlig prognose.

De mindre erstatningsbeløb er typisk godtgørelse for svie og smerte.

En godtgørelse, kvinderne har fået, fordi de i den periode, hvor diagnosen kunne være stillet - men ikke fik det gjort - har gået rundt med smerter.

Eller også har de fået gener fra behandling, der kunne være undgået, hvis diagnosen var stillet tidligere.

Hovedparten af ansøgerne - 158 - har fået afslag.

I nogle af de afviste sager er der tale om forløb, der ikke har været gennemført korrekt på sygehuset. Men kvinderne er alligevel blevet afvist.

- Det kan eksempelvis skyldes, at kvinderne alligevel endte med at få den påkrævede undersøgelse mindre end 30 dage efter den første mangelfulde undersøgelse, siger Charlotte Wamberg Rasmussen.

Forsinkelse af diagnosen på op til 30 dage vurderes ikke at have betydning for kvindernes behandlingsforløb eller overlevelseschancer.

De har derfor ikke fået skader, der set med Patienterstatningens briller berettiger til erstatning.

34 sager er endnu ikke afgjort.

/ritzau/