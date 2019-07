Manglende sikring mod stormflod kan give stor regning

Region Hovedstaden og københavnske kommuner har fået udarbejdet en rapport, der viser risikoen for stormflod.

Der er udsigt til store udgifter, hvis kysterne omkring København ikke sikres mod stormfloder i de kommende 100 år.

Det vurderer ingeniørfirmaet Cowi i en rapport for Region Hovedstaden og ti københavnske kommuner, skriver Politiken.

Rapporten beregner, hvor mange penge man bør sætte i banken for at udbedre sager, hvis kommunerne nær København ikke sikrer deres kyster mod stormflod fremover.

- Man kan forvente over de næste 100 år, at man skal sætte godt 22 milliarder til siden til at forbedre og bygge husene op igen, efter de er blevet oversvømmet, siger udviklingschef hos Cowi Jeppe Sikker Jensen til Ritzau.

Det er første gang, der noget sted i Danmark sættes kroner og øre på, hvad skaderne ved fremtidige stormfloder vil koste.

- Det er baseret på avancerede beregninger af forskellige stormflodshændelser, hvor man tager hensyn til, hvordan vandet breder sig ind over land, og kortlagt hvor mange huse der bliver oversvømmet.

- Ud fra tal fra tidligere, for eksempel stormen Bodil, så har vi rigtigt gode estimater for, hvad det koster at reparere et hus, der har været oversvømmet, siger Jeppe Sikker Jensen.

Rapporten skal bruges som et beslutningsgrundlag for, om kysterne skal sikres eller ej.

- Man kan holde de forventede skadeomkostninger op imod de sikringsomkostninger, der skal til.

- Hvis vi skal bruge 22 milliarder på at forhindre det sker, og fire milliarder kroner på sikringen, så er det en god forretning at investere, og det kan komme med i de politiske overvejelser, siger Jeppe Sikker Jensen.

Den anslåede regning på 22 milliarder på 100 år er et gennemsnitstal. Ifølge formand for Region Hovedstadens miljø- og klimaudvalg Kim Rockhill (S) er det vigtigt med beregningerne.

- Vand respekterer jo ikke administrative grænser. Derfor er det vigtigt, at vi i Region Hovedstaden har et samlet billede af risikoen ved stormflod, som der kan arbejdes videre med, siger han til Politiken.

